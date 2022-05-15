الاقتصاد بغزة: بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل بوزن 2600 جم

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، أنها اتفقت مع أصحاب المطاحن والمخابز وتجار الدقيق، على عدة نقاط تتعلق بسعر شوال الطحين وربطة الخبز للمستهلك.





وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، مساء اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أن يكون السعر الأقصى لشوال الدقيق بوزن 50 كغم للمخابز هو 120 شيكلاً، فيما تبلغ ربطة الخبز بسعر 8 شيكل بوزن 2600 جرام.





وأشارت إلى أنه تم الاتفاق كذلك، على تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي سلعة الدقيق المهمة، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه سيبدأ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ممع أصحاب المطاحن والمخابز وتجار الدقيق، اعتباراً من تاريخ 16 أيار/ مايو 2022.





في سياق ذي صلة، استنكرت الوزارة في بيانها، عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية للشركات والمطاحن في القطاع، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز.



وبينت أنها حرصت خلال الفترة الماضية -أكثر من شهرين ونصف- على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن.



وقالت: "ترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي".



وأضافت "لقد تفاجئنا من عدم شمول القرار لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، رغم أن وزارة المالية الفلسطينية هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل".



وتابعت "لقد حاولنا مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضا من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الاعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة الا ان كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح".



ولفتت إلى أن إصرار وزارة المالية الفلسطينية على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية بالإعفاء، سيتسبب في رفع أسعار هذه السلعة بقيمة تزيد عن 17 شيكل/شوال.



رام الله - دنيا الوطن