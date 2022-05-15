شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل بوزن 2600 جم

الاقتصاد بغزة: بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل بوزن 2600 جم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، أنها اتفقت مع أصحاب المطاحن والمخابز وتجار الدقيق، على عدة نقاط تتعلق بسعر شوال الطحين وربطة الخبز للمستهلك.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، مساء اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أن يكون السعر الأقصى لشوال الدقيق بوزن 50 كغم للمخابز هو 120 شيكلاً، فيما تبلغ ربطة الخبز بسعر 8 شيكل بوزن 2600 جرام.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق كذلك، على تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي سلعة الدقيق المهمة، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه سيبدأ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ممع أصحاب المطاحن والمخابز وتجار الدقيق، اعتباراً من تاريخ 16 أيار/ مايو 2022.


في سياق ذي صلة، استنكرت الوزارة في بيانها، عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية للشركات والمطاحن في القطاع، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز.

وبينت أنها حرصت خلال الفترة الماضية -أكثر من شهرين ونصف- على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن.

وقالت: "ترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي".

وأضافت "لقد تفاجئنا من عدم شمول القرار لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، رغم أن وزارة المالية الفلسطينية هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل".

وتابعت "لقد حاولنا مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضا من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الاعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة الا ان كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح".

ولفتت إلى أن إصرار وزارة المالية الفلسطينية على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية بالإعفاء، سيتسبب في رفع أسعار هذه السلعة بقيمة تزيد عن 17 شيكل/شوال.

أخبار ذات صلة

النائب منصور: لولا تضحيات شعبنا لما بقيت قضيتنا حية لغاية الآن

النائب منصور: لولا تضحيات شعبنا لما بقيت قضيتنا حية لغاية الآن

صندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي يتفقدان العمل في مشروع الطاقة الشمسية للمدارس

صندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي يتفقدان العمل في مشروع الطاقة الشمسية للمدارس

محافظة القدس: لن ننسى نكبتنا ولن نتهاون في حقوقنا

محافظة القدس: لن ننسى نكبتنا ولن نتهاون في حقوقنا

جمعية بذور للتنمية والثقافة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على مركزها التدريبي

جمعية بذور للتنمية والثقافة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على مركزها التدريبي

الاحتلال يخلي المستوطنين من عمارة الجعبري ويعتقل فلسطينيًا

الاحتلال يخلي المستوطنين من عمارة الجعبري ويعتقل فلسطينيًا

أنصار الجبهة الديمقراطية في السويد تحيي الذكرى الـ 74 للنكبة

أنصار الجبهة الديمقراطية في السويد تحيي الذكرى الـ 74 للنكبة

اشتية يبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إقامة مشاريع في قطاعي المياه والطاقة

اشتية يبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إقامة مشاريع في قطاعي المياه والطاقة

&#34;حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا&#34; تنهي توزيع المساعدات في إسطنبول

"حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا" تنهي توزيع المساعدات في إسطنبول

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب منصور: لولا تضحيات شعبنا لما بقيت قضيتنا حية لغاية الآن

النائب منصور: لولا تضحيات شعبنا لما بقيت قضيتنا حية لغاية الآن

صندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي يتفقدان العمل في مشروع الطاقة الشمسية للمدارس

صندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي يتفقدان العمل في مشروع الطاقة الشمسية للمدارس

جمعية بذور للتنمية والثقافة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على مركزها التدريبي

جمعية بذور للتنمية والثقافة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على مركزها التدريبي

الاحتلال يخلي المستوطنين من عمارة الجعبري ويعتقل فلسطينيًا

الاحتلال يخلي المستوطنين من عمارة الجعبري ويعتقل فلسطينيًا

أنصار الجبهة الديمقراطية في السويد تحيي الذكرى الـ 74 للنكبة

أنصار الجبهة الديمقراطية في السويد تحيي الذكرى الـ 74 للنكبة

اشتية يبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إقامة مشاريع في قطاعي المياه والطاقة

اشتية يبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إقامة مشاريع في قطاعي المياه والطاقة

&#34;حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا&#34; تنهي توزيع المساعدات في إسطنبول

"حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا" تنهي توزيع المساعدات في إسطنبول

باستشهاد الزبيدي.. ارتفاع إجمالي شهداء الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال إلى 288

باستشهاد الزبيدي.. ارتفاع إجمالي شهداء الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال إلى 288

منوعات

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

عربي

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

الجيش المصري يعلن القضاء على بؤر إرهابية وتصفية أربعة مسلحين بشمال سيناء

الجيش المصري يعلن القضاء على بؤر إرهابية وتصفية أربعة مسلحين بشمال سيناء

العراق.. المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية &#34;خطرة&#34; في ميناء أم قصر

العراق.. المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر