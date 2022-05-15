جمعية بذور للتنمية والثقافة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على مركزها التدريبي





وذكر رئيس جمعية بذور للتنمية والثقافة رائد الدبعي بأن هذه المبادرة هي جزء من رسالة الجمعية لتخليد ذكرى الطلائعيات والطلائعيين من ابناء شعبنا، والذين تعتبر الشهيدة شيرينابو عاقلة احدهم





رام الله - دنيا الوطنأطلقت جمعية بذور للتنمية والثقافة، اليوم الأحد، في نابلس اسم شيرين أبو عاقلة على مركزها التدريبي الرئيسي في مقرها في نابلس، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية لتخليد ذكرى شيرين أبو عاقلة.كما دعت جمعية بذور المواطنين في محافظة نابلس إلى المشاركة في إضاءة الشموع بالتعاون مع كنيسة الروم الكاثوليك وجمعية الكتاب المقدس في نابلسالتي ستنظم غد الاثنين في تمام الساعة السادسة في داخل الكنيسة.