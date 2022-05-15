أنصار الجبهة الديمقراطية في السويد تحيي الذكرى الـ 74 للنكبة



وحيا إيبورن نضالات شعبنا الفلسطيني وأكد وقوفه إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.



وتخلل الوقفة توزيع منشورات تتحدث عن القضية الفلسطينية. والظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا، وتم التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في النضال من أجل انتزاع حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنأقام أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس السبت، في مدينة هيسلاهولم جنوب السويد وقفة تضامنية بمناسبة الذكرى 74 للنكبة بمشاركة عدد من أبناء الجالية وبعض المتضامنين السويديين.وقدم مسؤول حزب اليسار السويدي في هيسلاهولم والمرشح للانتخابات البرلمانية 2022 مغنوس إيبورن "التعازي باستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".