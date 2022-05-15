اشتية يبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إقامة مشاريع في قطاعي المياه والطاقة











رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، ونائبته جيلزومينا فيجليوتي، حيث بحث معهم سبل دعم إقامة العديد من المشاريع الحيوية في فلسطين خاصة قطاعي الطاقة المتجددة والمياه.وشدد اشتية خلال الاجتماع على أهمية قطاعي المياه والطاقة في فلسطين، وضرورة إنشاء مشاريع لتحلية وتكرير المياه وإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، بما يساهم في الانفكاك عن الاحتلال وتوفير الأموال والحفاظ على البيئة.وثمن رئيس الوزراء مساهمة ودور بنك الاستثمار الأوروبي من خلال تقديم قروض لإقامة العديد من المشاريع التنموية في فلسطين، والعمل بروح التعاون والشراكة من أجل تعزيز قدرات مؤسسات واقتصاد دولة فلسطين في طريق تحقيق حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وحضر الاجتماع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.