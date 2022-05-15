"حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا" تنهي توزيع المساعدات في إسطنبول

رام الله - دنيا الوطنأنهت الطواقم العاملة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسفارة دولة فلسطين في تركيا في حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا في تركيا توزيع المساعدات النقدية في إسطنبول مساء اليوم الأحد، وكانت الحملة قد توزعت على يومين أمس السبت، واليوم الأحد 15/5/2022، في مدرسة الفنار الفلسطينية الدولية في إسطنبول.وشملت هذه المرحلة من الحملة ما يقارب الألف عائلة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، في اللجوء التركي، مقسمين حسب الفئات التي تم اعتمادها وفق عدد أفراد العائلة.وقال إسماعيل أبو الحلاوة رئيس اللجنة المتابعة والتنفيذ للحملة في تركيا: "إن وزارة الأوقاف وبتوجيهات مباشرة من سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية عملت على إيصال هذه المساعدات لأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يعانون الصعوبات الكبيرة في مواجهة الظروف القاسية التي يعيشونها لأسباب عديدة".وأكد أبو الحلاوة: "أن هذه المساعدات لامست احتياجات اللاجئين، الذين قدموا شكرهم للأهل، ولمن ساهم في الحملة من رواد المساجد داخل فلسطين، خاصة أنها جاءت في وقت كانوا فيه بأمس الحاجة إليها لما يقاسونه من صعوبات".وكان الشيخ البكري، الذي يتابع سير أعمال اللجنة التنفيذية لحظة بلحظة، قد أوصى اللجنة التنفيذية قبل مغادرتها لفلسطيني بضرورة إيصال المساعدات بالسرعة الممكنة لكي يتمكن أبناء شعبنا من تلبية احتياجاتهم بالشكل الذي يكفل لهم كرامتهم ويعينهم على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يعانون منها، خاصة في ظل الحجم الكبير للعديد من العوائل، والتي تركت خلفها كل ما تملك من إمكانيات.وستبدأ الحملة الثلاثاء القادم في المرحلة الجديدة من توزيعها للمساعدات النقدية في منطقة مارسين في الحدود الجنوبية لتركيا.