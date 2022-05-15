محافظ طولكرم: شعبنا مصمم على العودة إلى أرضه وحقنا لا يسقط بالتقادم







رام الله - دنيا الوطنشدد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على "أن الشعب الفلسطيني مصمم على العودة إلى أرضه، وبخاصة أن هذا الحق أبدي ولا يسقط بالتقادم، وذلك نحو تحقيق العهد والقسم، مع هذه الأجيال، من أشبالنا وزهراتنا، وبهذا الشموخ والصمود والثبات على الأرض في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وتعزيز الرواية الفلسطينية، رواية الحق والعادلة والتاريخ".جاءت كلمات المحافظ أبو بكر خلال فعالية ذكرى النكبة في مدرسة بنات عمر بن عبد العزيز الثانوية والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالشراكة مع التوجيه السياسي تحت عنوان :" كفى 74عاماً من الظلم والكيل بمكيالين" وذلك بمشاركة كل من عام التربية سائد قبها، وأمين سر فتح بطولكرم إياد جراد" أبو الصامد" ومنسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامه، والعميد تيسر عزام مدير التوجيه السياسي، وممثلي المؤسسة الأمنية، والمؤسسات الرسمية، ومدراء المدارس والأسرة التربوية.ونقل المحافظ أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس وتأكيده الدائم والمستمر على التمسك بحق العودة، وجميع الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، مؤكداً الاصطفاف خلف القيادة، ومع تلك القوافل التي مضت تشق طريقها نحو النصر والحرية، وانطلاقا من التاريخ المعمد بتضحيات الشهداء والأسرى ، و تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.وترحم المحافظ أبو بكر على أرواح شهداء فلسطين وعلى روح شهيدة الوطن المناضلة شيرين أبو عاقلة، حيث توحد شعبنا الفلسطيني، متمسك بقضيته بقضيته بكل الفصول والمحطات والمواقف ، مصمماً على الاستمرار والاستدامة بالعمل الوطني بديمومة دائمة وأبدية، دفاعاً عن عدالة قضيتنا، وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأشاد المحافظ أبو بكر بجهود القائمين على هذه الفعالية من التربية والتعليم والتوجيه السياسي، وفصائل العمل الوطني، وذلك ضمن برنامج وسلسة من الأنشطة على مستوى المحافظة، لإحياء هذه الذكرى الأليمة.بدوره أشار قبها إلى "أن فلسطين التاريخ والوجه الحضاري، ستبقى حاضرة في قلوبنا، وفي قلوب طلبتنا، رغم محاولة الاحتلال طمس الحقيقية، موضحاً بأن هذه الأجيال مازالت تحن إلى بلاد الآباء والأجداد، والاحتلال إلى زوال، وهذه السنوات ليست كفيلة بإدامة الظلم والعدوان على شعبنا الفلسطيني، و في هذه المحافظة الكرمية، إبطالنا وأشبالنا، يحيون ، ذكرى ٧٤ عاما على النكبة، مؤكدين على حق العودة، متمسكين بحقوقنا الوطنية".وأوضح العميد تيسير عزام بأن "الصمود على الأرض الفلسطينية، هو الرد على الاستيطان والتهويد، حيث أن الشعب الفلسطيني لا يتنازل عن حقه و لا يمكن هزيمته، فيما أن الوحدة هي الرد على كل ذلك، للوصول إلى إلى جميع حقوقنا".من جانبه جدد منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة "التأكيد على أن طلبتنا وزهراتنا، لن ينسوا هذا الحق، وفي ذكرى النكبة ما زالت النكبة مستمرة، والشعب الفلسطيني يرفض سياسة الكيل بمكيالين كما يفعل العالم في هذه الأيام، مستذكرا روح المناضلة شيرين أبو عاقله وتضحياتها، وما قامت به قوات الاحتلال من إمعان وقتل بحق شهيدة الحقيقية والواجب".وسبق الفعالية، مسير كشفي انطلق من مدرسة خالد بن سعيد باتجاه مدرسة عمر بن عبد العزيز، للمشاركة بفعاليات ذكرى النكبة، والتي تخللها عرض لكورال مديرية التربية والتعليم بعنوان بكتب إسمك يا بلادي، وقصيدة النكبة من أداء مدرسة بنات شويكة الثانوية، وتشكيل كلمة النكبة 74 وغيرها من الفقرات الوطنية.