ماذا جاء بالاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي وشقيق شيرين أبو عاقلة؟

رام الله - دنيا الوطنشددت واشنطن، اليوم الأحد، على ضرورة إجراء تحقيق فوريّ في ملابسات استشهاد الصحفيّة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ في جنين، فجر يوم الأربعاء الماضي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، حيث قال: "ندعم التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة"، مضيفا: "تحدثت إلى شقيق شيرين أبو عاقلة وعبرت له عن تعازينا الحارة لفقدان شيرين وتقديرنا للعمل الصحفي الذي قدمته"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وذكر بلينكن أنه يجب أن يكون هناك تحقيق فوري في الملابسات التي قادت إلى إعدام الصحافية شيرين.وكان بلينكين، قد هاتف أمس السبت، عائلة أبو عاقلة معزيًا باستشهاد شيرين، و"عرض المساعدة".كما صل السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نيدس، في اليوم ذاته إلى بيت عزاء الشهيدة الصحافية، في بيت حنينا بالقدس المحتلة.وأعرب مسؤولون دوليون عن "صدمتهم" من مشاهد الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس.