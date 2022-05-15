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العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها

العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها
رام الله - دنيا الوطن
قدم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التعازي بوفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة شيرين أبو عاقلة، خلال اتصال هاتفي يوم الأحد مع أنطون أبو عاقلة شقيق الفقيدة.

وأعرب الملك عن إدانته للجريمة التي ارتكبت بحقها أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما أعرب عن خالص التعازي لذويها ولزملائها الصحفيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم.

واستنكر الملك عبد الله الثاني الجريمة التي تعد خرقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وتعديا على حرية الصحافة.

وأشاد الملك بمسيرة الفقيدة المهنية وتميزها في تأدية مهامها لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني.

وقتلت شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، يوم الأربعاء، برصاصة في جنين، علما بأنها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار "صحافة" وخوذة واقية.

واتهمت قناة (الجزيرة) القطرية القوات الإسرائيلية بقتل الصحفية "عمدا" و"بدم بارد".

وهاجم جنود إسرائيليون شبانا ورجالا كانوا يحملون نعش أبو عاقلة لنقله من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية إلى الكنيسة التي أقيمت فيها الصلاة، في محاولة على ما يبدو لنزع أعلام فلسطينية كان يحملها البعض، وبدا للحظة أن النعش سيسقط أرضا.

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