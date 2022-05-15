الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة





وأشار الأمين العام إلى أن هذه المناسبة تأتي في الوقت الذي تعيش الأسرة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة حالات اللجوء والنزوح بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية والتي لها انعكاسات على الأسرة ومكوناتها.





وأكد الأمين العام: "أن منظمة التعاون الإسلامي تدرك أهمية الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة والدور المركزي للأسرة في الحياة الاجتماعية وفي تحقيق التنمية وضمان رفاهية المجتمع ومواجهة الأزمات، حيث أكدت القرارات الصادرة عن المنظمة أن البعد الاجتماعي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق ذلك.





وفي هذا الإطار، حث الأمين العام الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز ودعم الأسرة باعتبارها مساهِمة في تحقيق التنمية المستدامة، وعلى العمل من أجل توفير الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية الضرورية لعائلات اللاجئين والنازحين، ودعا أجهزة ومؤسسسات المنظمة ذات الصلة والمؤسسات االشريكة للعمل في دعم جهود الدول الأعضاء للمساهمة في التخفيف من معاناة أفراد تلك الأسر والمجتمعات التي تأويهم.



رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، حسين إبراهيم طه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل حماية الأسر النازحة واللاجئة وتلك التي تعيش تحت وطأة الاحتلال وخاصة في دولة فلسطين.