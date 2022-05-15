شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في رام الله والقدس وطولكرم

مواجهات مع الاحتلال في رام الله والقدس وطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
 اندلعت ظهر اليوم الأحد مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله والقدس وطولكرم بعد فعاليات شعبية في الذكرى ال74 للنكبة.

 وخلال المواجهات أصيب عشرات الشبان بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مقابل مستوطنة "بيت ايل"، بعد فعالية في رام الله بذكرى النكبة.

وتجمعت أعداد كبيرة من الشباب على مدخل البيرة، حيث رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، ووضعوا المتاريس، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جامعة القدس في أبو ديس، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب الطلبة.

وتسببت قنابل الغاز بإصابة عدد من الطلاب بالاختناق، وإخلاء أجزاء من الجامعة.

في المقابل أشعل الشبان الإطارات في البوابة الحديدية المقامة في جدار الفصل العنصري، والتي خصصها لتسهيل اقتحام جامعة أبوديس.

وتتعرض جامعة القدس في أبو ديس لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تتعمد اقتحامها والاعتداء على الطلاب.
 
وفي طولكرم اندلعت مواجهات مماثلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز داخل كلية خضوري التقنية.

وتصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال بالحجارة مما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم ثلاثة شبّان من مناطق متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو عودة من مخيم شعفاط شمال القدس، عقب الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل به.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع اقتحام 109 مستوطنين المسجد وتدنيسه؛ بحجة إحياء ما يسمى “الفصح الثاني”، والذي يُصادف الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

ماذا جاء بالاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي وشقيق شيرين أبو عاقلة؟

ماذا جاء بالاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي وشقيق شيرين أبو عاقلة؟

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الساسية والمالية لـ&#34;الأونروا&#34;

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الساسية والمالية لـ"الأونروا"

المرشحة العواودة: كل الوقائع على الأرض تبشر بزوال الاحتلال

المرشحة العواودة: كل الوقائع على الأرض تبشر بزوال الاحتلال

نساء فلسطين يؤكدن على حق العودة ويطالبن بالعدالة والحرية

نساء فلسطين يؤكدن على حق العودة ويطالبن بالعدالة والحرية

بحرية الاحتلال تستهدف بالنار والغاز الصيادين جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تستهدف بالنار والغاز الصيادين جنوب القطاع

رئيس اتحاد الصحفيين العرب: سنعمل على ملاحقة قتلة شيرين أبو عاقلة

رئيس اتحاد الصحفيين العرب: سنعمل على ملاحقة قتلة شيرين أبو عاقلة

رائد صلاح: إسقاط نعش أبو عاقلة أمام الكاميرات تصرف يثبت غباء الاحتلال

رائد صلاح: إسقاط نعش أبو عاقلة أمام الكاميرات تصرف يثبت غباء الاحتلال

الكشف عن عدد العمال والتجار الفلسطينيين الذين دخلوا لإسرائيل عبر (إيرز) اليوم

الكشف عن عدد العمال والتجار الفلسطينيين الذين دخلوا لإسرائيل عبر (إيرز) اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرشحة العواودة: كل الوقائع على الأرض تبشر بزوال الاحتلال

المرشحة العواودة: كل الوقائع على الأرض تبشر بزوال الاحتلال

نساء فلسطين يؤكدن على حق العودة ويطالبن بالعدالة والحرية

نساء فلسطين يؤكدن على حق العودة ويطالبن بالعدالة والحرية

مواجهات مع الاحتلال في رام الله والقدس وطولكرم

مواجهات مع الاحتلال في رام الله والقدس وطولكرم

رئيس اتحاد الصحفيين العرب: سنعمل على ملاحقة قتلة شيرين أبو عاقلة

رئيس اتحاد الصحفيين العرب: سنعمل على ملاحقة قتلة شيرين أبو عاقلة

منظمة العمل العربية تطلق اسم الشهيدة &#34;شيرين أبو عاقلة&#34; على دورتها الـ 96

منظمة العمل العربية تطلق اسم الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" على دورتها الـ 96

منيب المصري: شعبنا رغم النكبات سينهض مثل طائر العنقاء من تحت الرماد

منيب المصري: شعبنا رغم النكبات سينهض مثل طائر العنقاء من تحت الرماد

&#34;الجهاد&#34; تنعى الشهيد داوود محمد الزبيدي من مخيم جنين

"الجهاد" تنعى الشهيد داوود محمد الزبيدي من مخيم جنين

&#34;علماء فلسطين&#34;: على بريطانيا الاعتذار لما سببته للشعب الفلسطيني من مآسي

"علماء فلسطين": على بريطانيا الاعتذار لما سببته للشعب الفلسطيني من مآسي

منوعات

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

عربي

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

الجيش المصري يعلن القضاء على بؤر إرهابية وتصفية أربعة مسلحين بشمال سيناء

الجيش المصري يعلن القضاء على بؤر إرهابية وتصفية أربعة مسلحين بشمال سيناء

العراق.. المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية &#34;خطرة&#34; في ميناء أم قصر

العراق.. المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس