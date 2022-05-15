رائد صلاح: إسقاط نعش أبو عاقلة أمام الكاميرات تصرف يثبت غباء الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أن ثوابت الحق الفلسطيني ستنتصر على المشروع الإسرائيلي.وأشار صلاح في تصريحات لقناة (الجزيرة)، اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتصرف بغباء وخوف وبشكل مكشوف، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إسقاط نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام كاميرات العالم، تصرف يثبت غباء الاحتلال.وقال الشيخ رائد صلاح: "من المستحيل أن يحاكم المجرم نفسه وينتصر للضحية".