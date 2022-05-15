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اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن
مطار صنعاء الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك، إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية في تغريدة على "تويتر" مساء السبت، "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمبعوث الأممي وتعاون معهود من أشقائنا في الأردن أعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء".

وأضاف: "تخفيف معاناة أبناء شعبنا في كل أنحاء اليمن ستبقى همنا الأول".

وذيل الوزير تغريدته بالوسوم "#مطار_صنعاء"، "#افتحوا_الحصار_عن_تعز"، #الهدنة_نافذة_للسلام".

في السياق، شكر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على دعم بلاده في تسهيل بدء الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان والجهود الأوسع للمساعدة في إنهاء الحرب.

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