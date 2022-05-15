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الجيش المصري يعلن القضاء على بؤر إرهابية وتصفية أربعة مسلحين بشمال سيناء

الجيش المصري يعلن القضاء على بؤر إرهابية وتصفية أربعة مسلحين بشمال سيناء
الجيش المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، أنه قضى خلال الأيام الأخيرة على عدد من البؤر الإرهابية في شمال سيناء.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ غريب، في بيان على تويتر صدر عنه اليوم: "استكمالا للجهود المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة فى توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء، تمت محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية".

وأشار المتحدث إلى أن سلاح الجو المصري دمر ثلاث عربات دفع رباعي وعددا من الأوكار الإرهابية، بينما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة استخدمها الإرهابيون لمهاجمة العسكريين المصريين، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، منها قاذفتان من طراز "آر بي جي" وثلاثة رشاشات ومسدس و60 طلقة.

وأعلن المتحدث عن "مقتل أربعة تكفيريين تم التحفظ على جثثهم لتسليمها إلى ذويهم حال التعرف عليهم".

كما كشف المتحدث أن القوات المصرية خلال عمليات تفتيش ومداهمة نفذتها في قرية المقاطعة، عثرت على كميات من الذخيرة والمتفجرات، منها عدد من الخزن وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف، وغير ذلك.

ويأتي ذلك بعد أن قتل 16 عسكريا مصريا على الأقل في وقت سابق من الشهر الجاري بهجومين تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء.

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