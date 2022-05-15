الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته، خاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.ودعت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ"74" لنكبة الشعب الفلسطيني، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه ضد الفلسطينيين، والتحرك الفوري بعيدا عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، واتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه وانتهاكاته وممارساته والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستنكر البيان ما خلفته النكبة الأليمة من آثار تدميرية وما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة، مثمنا نضال شعبنا وتضحياته من أجل استعادة حقوقه المشروعة.