اشتية: ندعو الصليب الأحمر لفتح أرشيفه لكشف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا منذ النكبة

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، رئيسة بعثة الصليب الأحمر في القدس إليس دوبوف التي تشارف مهمتها على الانتهاء برفقة المدير الجديد أولا أولمو.ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح أرشيف الصليب الأحمر للرأي العام العالمي وللباحثين وعائلات ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، ليتم كشف انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان في فلسطين منذ النكبة وحتى اليوم، من أجل محاسبتها على جرائمها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.من جانب آخر، طالب رئيس الوزراء الصليب الأحمر ببذل مجهود أكبر في الإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم إسرائيل، وتعميم قضيتهم عالميا، كون إسرائيل بذلك ترتكب سابقة إجرامية تنتهك أبسط المعايير الإنسانية، بأن يدفن الأهل أبناءهم.كما دعا رئيس الوزراء الصليب الأحمر إلى تسليط الضوء على قصص الأسرى الشخصية وما مروا فيه، وكذلك كتاباتهم ومذكراتهم ونشرها وترجمتها إلى مختلف اللغات لتعريف العالم على ما يختبره الإنسان الفلسطيني في سجون الاحتلال.وشكر اشتية الصليب الأحمر على جهوده في مراقبة وتحسين الظروف الإنسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وكذلك ترتيب زيارات الأهالي لهم.وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي أدته دوبوف وحسن أدائها خلال سنوات خدمتها بفلسطين، متمنيا لها التوفيق في حياتها الشخصية، ولخليفتها أولمو التوفيق في مهامه بفلسطين، وأن يكون على قدر المسؤولية التي يتطلبها الموقع المهم الذي يشغله.