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العراق.. المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر

العراق.. المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة في ميناء أم قصر جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بإخلاء 44 حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة، تحتوي على مواد كيمياوية خطرة".
وأضافت أن "ذلك جاء استناداً للأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2022 بالتنسيق والتعاون مع لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة".

وتابعت أن "المواد نقلت إلى مكان مخصص بعيدا عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر في سلامة الموانئ والعاملين فيها".

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