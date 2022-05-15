العراق.. المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر



وذكرت في بيان صحفي: "باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بإخلاء 44 حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة، تحتوي على مواد كيمياوية خطرة".

وأضافت أن "ذلك جاء استناداً للأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2022 بالتنسيق والتعاون مع لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة".



وتابعت أن "المواد نقلت إلى مكان مخصص بعيدا عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر في سلامة الموانئ والعاملين فيها".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، المباشرة بإخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة في ميناء أم قصر جنوبي البلاد.