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العليا الإسرائيلية ترد الإلتماسات ضد مشروع (تلفريك) بالقدس

العليا الإسرائيلية ترد الإلتماسات ضد مشروع (تلفريك) بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، 4 التماسات قدمت ضد خطة بناء مخطط على مخطط القطار الهوائي (تلفريك) بالقدس القديمة.

ويهدف المشروع لربط جبل الزيتون (جبل الطور) بساحة البراق، ويهدف لربط شرقي القدس بغربها، وبذلك شرعنة المخطط الذي أقرته لجنة البنى التحتية المدعومة من الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وقالت هيئة المحكمة التي نظرت في ملف القضية والالتماسات، إنه لا مجال للتدخل القضائي بالطريقة التي تم من خلالها اختيار المؤسسات القائمة على المخططات الخاصة بإنشاء القطار الهوائي "تلفريك".

ورحب رئيس بلدية القدس، موشيه ليون، بقرار العليا، واعتبر أن المخطط سيعمل بقوة على تعزيز مشروع "لتلفريك" في أنحاء المدينة وسيوفر لسكانها ومن يصل إليها من الخارج خط مواصلات دائم.

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