منظمة العمل العربية تطلق اسم الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" على دورتها الـ 96

رام الله - دنيا الوطنأطلقت منظمة العمل العربية اسم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة على دورة مجلس إدارة منظمة العمل العربية الـ 96، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة دولة فلسطين، والتي استمرت على مدار يومين.واستعرض وزير العمل د. نصري أبو جيش، في كلمته أمام مجلس إدارة منظمة العمل العربية، الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وعمالنا، والتي كان آخرها اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، حيث جاء ذلك خلال تقرير دولة فلسطين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة.وفي ختام الاجتماع أصدر المجلس مجموعة من القرارات الخاصة في فلسطين، تمثلت في اطلاق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على دورة مجلس الإدارة الحالية، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين، وتكليف الأعضاء العرب في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بطلب إدراج ملحق تقرير مدير عام مكتب العمل الدولي بشأن عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة لاتخاذ قرار بإدراجه على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي في دوراته القادمة والتعاون مع كافة الجهات الصديقة والداعمة لتنفيذ هذا القرار .كما أكد المجلس على كافة قراراته السابقة وقرارات المؤتمر العام بشأن التشغيل في فلسطين، داعيا الدول العربية للمشاركة في اجتماع دعم التشغيل بتقديم الدعم المالي لسد الفجوة التمويلية في استراتيجية التشغيل، وكذلك التأكيد على أهمية زيارة أعضاء مجلس الإدارة لدولة فلسطين لاطلاعهم على أوضاع عمال وشعب فلسطين على أرض الواقع.