منيب المصري: شعبنا رغم النكبات سينهض مثل طائر العنقاء من تحت الرماد



وأضاف المصري: "من هنا بدأت النكبة وتواصلت لغاية الآن، وزاد عليها الانقسام الذي حصل في حزيران عام 2007، وهو حسب قناعتي "إعلان بلفور 2"، لأن مفاعيله السلبية على قضيتنا الوطنية توازي تبعات ومفاعيل إعلان بلفور عام 1917، لذلك علينا أن نعمل على إنهاءه فورا".



وعبر عن قناعته التامة بأن الشعب الفلسطيني، ورغم كل النكبات والمآسي والمؤامرات، سينهض مثل طائر العنقاء من تحت الرماد، وسيصل إلى حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء الدولة.



وأكد المصري بأن الجهود مستمرة من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية ضد "إعلان بلفور" قائلاً في هذا الشأن: "بمناسبة ذكرى النكبة الأليمة نًذكرك بإجرامك يا بلفور، وسنلاحقك في مسقط رأسك في بريطانيا"، لكي نثبت للعالم بأن هذا الإعلان غير قانوني وغير أخلاقي.



وختم بالقول: "لقد استطاعت الحركة الصهيونية، واستكمالا لمؤتمر بازل، أن تأخذ من حكومة بريطانيا، حين التقت مصالحهم الاستعمارية، وعد بلفور، والذي أسس بشكل فعلي لإقامة "دولة إسرائيل" على أرض فلسطين عام 1948، وما نتج عن ذلك من تشتيت للشعب الفلسطيني وضرب تركيبته الاجتماعية، في محاولة من الحركة الصهيونية إلى إنهاء الوجود الفلسطيني بشكل فعلي من خلال سياساته المستمرة لغاية الآن في القتل والتدمير والتهجير".

رام الله - دنيا الوطنقال منيب المصري، رئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام: إن "نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة سببها الرئيسي هو إعلان بلفور في الثاني من نوفمبر من العام 1917، والذي هيأ كل الظروف لكي تتمكن الحركة الصهيونية من تجسيد هذا الإعلان العنصري غير الاخلاقي وغير القانوني على الأرض، وكان هذا بمكانة إرهاب دولة وجريمة كبرى بحق شعب يعيش داخل أرضه ولم يعتدي على أحد قط".