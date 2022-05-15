"علماء فلسطين": على بريطانيا الاعتذار لما سببته للشعب الفلسطيني من مآسي



وطالبت بريطانيا بالاعتذار عما سببته للشعب الفلسطيني من مآسي، ويوقفوا اعترافهم بهذا الكيان الغاصب، وأن يسحبوا المليشيات والعصابات من فلسطين ويعيدوها من حيث أتوا بها قبل فوات الأوان.



كما وحملت علماء فلسطين، الجمعية العامة للأم المتحدة مسؤولية قرارهم بتقسيم فلسطين، وما نجم عن هذا القرار من ظلم واضطهاد لشعب أعزل، وما تبعه من استيطان وقيام المستوطنات وتهجير السكان الأصليين، وتجريف الأراضي.



وذكّرت حكام العالم العربي والإسلامي وشعوبهم، بأن فلسطين دولة عربية إسلامية كانت مفخرة الأوطان، فلا تتركوها وحدها في مواجهة هذا الاضطهاد والطغيان الصهيوني، ففيها مسجدكم المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ومسرى رسول الله.



وأكدت علماء فلسطين، أن فلسطين من البحر إلى النهر هي أرض وقف إسلامي لا يجوز التفريط بها أو التنازل عنها، والواجب الشرعي على الأمة أن تبذل كافة جهودها لتحريرها بكل الوسائل المتاحة.



رام الله - دنيا الوطنحملت رابطة علماء فلسطين، اليوم الأحد، بريطانيا المسؤولية الكاملة عن مأساة شعبنا الفلسطيني وتشريده ومعاناته طيلة هذه الفترة، وعليهم أن يسحبوا وعد بلفور ويتراجعوا عنه.