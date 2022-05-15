النضال الشعبي تدعو كافة القوى وعشائر وفعاليات الخليل إلى الحفاظ على السلم الأهلي ووقف حالة النزيف القائم
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كافة القوى الوطنية وعشائر وفعاليات محافظة الخليل إلى الحفاظ على السلم الأهلي ووقف حالة النزيف القائم الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال.
وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة إن "الأحداث التي تشهدها المدينة وفوضى السلاح ، تتطلب من كافة الحكماء في المحافظة سرعة التدخل ووأد الفتنة وتحكيم لغة العقل للمحافظة على الأرواح".
وأضاف العطاونة أن" الدم الفلسطيني محرم لأي سبب كان وأن انهاء الخلافات العائلية بين العائلات يحفظ المجتمع، فابناء شعبنا هم الرأسمال الوطني الذي يجب المحافظة عليه".
وناشد العشائر والعائلات في محافظة الخليل بالتحلي بروح المسؤولية وتجاوز الخلافات حفاظاً على الأرواح، قائلا إن "الإرث النضالي والتاريخي للعشائر والعائلات في المحافظة وشهدائهم وأسراهم يجب أن تدفعهم لذلك".
التعليقات