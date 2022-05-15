"الديمقراطية" تدعو لاعتبار تاريخ "11 مايو" يوماً وطنياً لشهداء الصحافة الفلسطينية



وقالت الجبهة: "رغم أنه تم اعتماد أكثر من يوم لتكريم الصحافة، غير أن أجندة التكريم خلت من يوم وطني نكرّم فيه بشكل خاص شهداء الصحافة الفلسطينية على يد قوات الاحتلال والغدر الصهيوني".



ودعت "الديمقراطية" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتعاون مع حكومة السلطة ونقابة الصحفيين وكافة الفعاليات الصحافية والإعلامية لتبني هذه الدعوة، بما يعزز الاحترام للصحافة، والتضامن مع العاملين فيها والوقوف إلى جانبهم في الدفاع عن حرية الإعلام والرأي، وهي في خندق المواجهة الأول، لكشف جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين، حتى ولو أدى إلى دفع الثمن غالياً، كما دفعته شهيدتنا الكبيرة شيرين أبو عاقلة، ومن سبقها من الشهداء الأجلاء.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، دعت فيه إلى اعتبار تاريخ 11/5 من كل عام، ذكرى استشهاد الصحافية والإعلامية البارزة شيرين أبو عاقلة، يوماً وطنياً لشهداء الصحافة الفلسطينية.