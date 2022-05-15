صور.. وفدٌ من نقابة العاملين في المطابع والإعلام يزور صحيفة دنيا الوطن





وكان في استقبال الوفد، أ. محمد عيسى، مدير عام صحيفة دنيا الوطن، وأ. ألاء النمر المديرة المالية والإدارية.





وثمن الوفد الدور الذي تقوم به "دنيا الوطن" على الصعيد الإعلامي، وتغطيتها لكافة الأحداث على الساحة الفلسطينية.





وفي نهاية اللقاء، سلم الوفد إدارة الصحيفة، درعاً تذكارياً.





خاص دنيا الوطنزار وفدٌ من نقابة العاملين في المطابع والإعلام في غزة، صحيفة دنيا الوطن، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ويوم الصحافة العالمي.وضم الوفد الزائر، نائب رئيس النقابة سليم الهندي، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، أحمد التري، ورزان الخزندار.