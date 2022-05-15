منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد على الحق الإنساني والطبيعي لعودة اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنأكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، على الحق الإنساني والتاريخي والطبيعي، لمن هجروا من أرضهم في أكبر عملية تطهير عرقي، في العودة والتعويض احقاقا للحق وفق القرارات الدولية وتحقيقا للعدالة الإنسانية.وقالت رئيس الدائرة أحمد التميمي: إنه "وبعد أربعة وسبعين عاما من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، على العالم، ومؤسساته الدولية، أن يصحو من غفلته وأن يصحى ضميره ويعود إلى إنسانيته عبر إزالة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب على أيدي العصابات الإسرائيلية المدعومة من الدول الاستعمارية".وأضاف التميمي، أن الفلسطينيين يدفعون ثمن ممارسات الاستعمار وأطماعه التي لا زالت قائمة حتى يومنا هذا، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دول العالم.وشدد على أن المنظومة الدولية ستبقى محل إدانة واستنكار ما لم تفي بالتزاماتها القانونية التي تعيد الحق إلى أصحابه الفلسطينيين الذين يعانون من أطول احتلال عنصري عرفه التاريخ.