د. بحر: ندعو للالتفاف حول خيار المقاومة الشاملة والانتفاضة في وجه الاحتلال





وشدد د. بحر على أن حق العودة حق مقدس شرعي وقانوني وفردي وجماعي لكل الفلسطينيين ولا يسقط بالتقادم، وإن التنازل عنه يشكل خيانة عظمى وخروجًا عن الصف الوطني وفق المادتين الثالثة والسادسة من قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أقره المجلس التشريعي عام 2008م.



وقال في كلمته :"نحذر من المخططات التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتغييب خدماتها، وندعو إلى العمل على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بقوة القرارات والقوانين الدولية من تغول الإدارة الأمريكية وحلفائها الذين يعملون لتحقيق مصالح الاحتلال".















رام الله - دنيا الوطنأقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، تقرير اللجنتين السياسية وشؤون اللاجئين بالمجلس حول الذكرى الـ74 للنكبة، في جلسة خاصة عقدت بمقر المجلس بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، ورئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج سمعان خوري، والمؤرخ الفلسطيني د. سلمان أبو ستة، وبحضور عدد من ممثلي اللاجئين.وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر أن الشعب الفلسطيني أكثر إصراراً وتشبثاً بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هجروا منها عام 1948، وأن قضية اللاجئين من أبرز الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التخلي عنها.