من التراث الفلسطيني "مكلوبة" منصة شبابية لتصدير جمال فلسطين للعالم

التقت "دنيا الوطن" مع منصة مكلوبة وتحدثت مع عبد الله شتات المتحدث باسم المنصة حيث بدأ حديثه قائلا:" منصة مكلوبة هي الأولى من نوعها في فلسطين، تقدم موادها وبرامجها بطريقةٍ ولهجةٍ فلسطينية بحتة، تحمل الوجه الحقيقي لما يحدث في البلاد."وأضاف أنها متنوعة وشاملة في محتواها، وتركز على "اليوتيوبر" المثقفين القادرين على حمل الرسالة الفلسطينية نحو العالم، وتصحيح الرواية المضادة التي يتم تصديرها، مؤكداً أنها ستقدم هذه البرامج عبر المنصة بشكل أسبوعي ، ومن بين برامجها "كشكول بلدي" و"صديق الأسبوع" وبرنامج يتناول اللهجة الفلسطينية، وبرنامج كوميدي.لم تكن تسمية المنصة بعيدة عن التراث الفلسطيني وفي إصرار على الاحقية بأرض فلسطين بدون أي شكوك واضحة جاءت التسمية حيث يعرب شتات " سبب تسمية المنصة بـ "مكلوبة" المكلوبة هي "المقلوبة" وتأتي من الفعل قلب، وعلى الصعيد الثقافي، فإن الطعام يشكل جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للشعب والأمة، ومن أهم الوجبات أو الأكلات التي ورثها الفلسطيني عن أجداده هي المقلوبة أو المكلوبة- كما تقال باللهجة المحكية".وأشار المتحدث باسم المنصة أن الفريق الشبابي القائم على "مكلوبة" يعمل بجدٍ واجتهاد؛ لتتصدر الرواية الفلسطينية "التريند العالمي" وتحصل على انتباهٍ يُنصف حقها، في ظل ما يعيشه العالم من نهضة إعلامية وتكنولوجية.تعب وجهد ومشقة واجهها الشباب في بداية العمل إلا انهم عزموا على العمل بجدٍ كي تتصدر الرواية الفلسطينية الإعلام العالمي وتكون في أعلى رأس هرم الترند العالمي، خاصة أن العالم يعيش نهضة إعلامية، لافتاً إلى أن المنصة بحاجة لجهد كل الفلسطينيين الذين لديهم المقدرة على إثراء المحتوى الفلسطيني بما يخدم الرواية الفلسطينية.إحدى المنصات التي تخصصت في تدريب مجموعة من الشباب "اليوتيوبر" لتقديم محتوى ثقافي اجتماعي ديني متنوع، يعرضه مثقفون فلسطينيون بلهجات فلسطينية متنوعة، وحلقات منوعة للتعريف على البلاد، وتلخيص كتب ومواد تُصور بطريقة تفاعلية وهادفة."أن تكون قضية وطنك حاضرة بين كنفات حياتك فلا بد أن يكون الأسرى لب هذه القضية وجوهرها كجزء من ايفاء حقوقهم التي بذلوا فيها حياتهم وسنيهم داخل المعتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي ولايجاد أنس لذويهم وأنهم ليسوا وحدهم" بحسب شتات.ويذكر أنه بسبب الشح في المحتوى الفلسطيني والفوضى في تقديمه، كان لا بد من إيجاد رسالة للشعب العربي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدفهم أن تقدم المنصة محتوى باللغة الإنجليزية لتتحدث عن قضايا فلسطينية مهمة كالشيخ جراح والأسرى والنقب وغيرها من القضايا التي يسيطر عليها الاحتلال في الإعلام الأجنبي.