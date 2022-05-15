"الخارجية" تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على دولة الاحتلال لوقف اقامة قطار جوي فوق القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية، على إقامة خط للقطار الهوائي في عمق البلدة القديمة في القدس ، ورد جميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني التهويدي.





واعتبرت الوزارة، في بيانها، اليوم الأحد، أن خط القطار جزء لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية وجزء من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم.



وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة الإسرائيلية دليل آخر على ان منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وتعمل لخدمة مخططاته الاستعمارية التهويدية، وهو ايضا دليل قاطع على كذب إدعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على عدم تغيير الوضع القائم في القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها.



وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية وتعتبر اقراراها وتنفيذها تصعيد إسرائيلي خطير يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والادارة الأمريكية سرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا المشروع فورا.





وطالبت الخارجية المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس ومقدساتها.











رام الله - دنيا الوطن