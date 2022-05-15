البرغوثي: رغم النكبة.. شعبنا سيحيا بكرامة غزة وعنفوان جنين

رام الله - دنيا الوطنقالت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة فادية البرغوثي، إن "من حق الشعب الفلسطيني العيش في وطنه بكرامة كغزة، وطهارة جنين، ويرفرف فيه العلم بحرية وسط القدس كما جرى في تشييع شيرين أبو عاقلة".وتعقيباً على استشهاد داوود الزبيدي متأثراً بإصابته في جنين، قالت البرغوثي إن الردود الباهتة والتنديدات الخجولة على جرائم الاحتلال نكبة جديدة للفلسطينيين.وأضافت أن "وجع الأسير زكريا الزبيدي بعد تلقيه نبأ استشهاد شقيقه داوود في زنزانته نكبة".وأكدت البرغوثي أن "الطريق وإن بدا طويلاً شائكاً، إلا أن نهايته حرية مكتملة الأركان لا تشبه بأي حال حريتنا المجتزأة". .والشهيد داوود الزبيدي قضى في سجون الاحتلال نحو 12 عاماً، وهو نجل الشهيدة سميرة الزبيدي وشقيق الشهيد طه، الذين ارتقوا خلال معركة مخيم جنين عام 2002.وأعلن اليوم في مستشفى "رمبام" بحيفا عن استشهاد الزبيدي، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي خلال اقتحام جنين.وجاء استشهاد الزبيدي بعد ساعات من تحويله للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال رغم خطورة إصابته.وأصيب الزبيدي برصاص في بطنه أطلقه عليه قناص من قوات الاحتلال، ونقل على إثر إصابته إلى مستشفى ابن سيناء التخصصي في جنين لكن خطورة حالته استدعت تحويله الى مستشفى "رمبام".وكان مستوطنون يرأسهم عضو (الكنيست) المتطرف "إيتمار بن غفير" اقتحموا الليلة الماضية مستشفى رمبام وطالبوا بقتل داوود الزبيدي وعدم تقديم العلاج له.