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شؤون فلسطينية

(هآرتس) تكشف شهادة الجندي المتهم بقنص شيرين أبو عاقلة

(هآرتس) تكشف شهادة الجندي المتهم بقنص شيرين أبو عاقلة
لحظة استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف الصحفية  في شبكة الجزرة شيرين أبو عاقلة.

ووفقًا لصحيفة (القدس) المحلية، فإنه بحسب التحقيق الإسرائيلي، فإن جنود قوات وحدة "دوفدوفان" الذين وصلوا لاعتقال أحد نشطاء الجهاد الإسلامي، أطلقوا النار 6 مرات على الأقل باتجاه المنطقة بين مخيم جنين، ووادي برقين خلال تلك العملية صباح الأربعاء الماضي.

وأفاد التحقيق، أنه "في إحدى الحالات أطلق أحد الجنود (قناص) النار عن بعد حوالي 190 مترًا من الصحفية أبو عاقلة، حين كان الجندي جالسًا ببندقية القنص ذات الرؤية التلسكوبية في جيب عسكري، وأطلق النار من فتحة في الجيب".

وزعم التحقيق، أن "الجندي كان يحاول استهداف مسلح فلسطيني ظهر 3 مرات من وراء جدار، وفتح النار على الجيب، وكان الصحفيون على مسافة قصيرة خلفه، وأن إطلاق النار من الجيب يعطي زاوية رؤية محدودة".

وأدلى الجندي أمام لجنة التحقيق شهادته، حيث قال إنه "لم ير أبو عاقلة ولم يسع للإضرار بها". وفق زعمه.

ووفقًا للمزاعم الواردة في التحقيق، فإن مجموعة من المسلحين تواجدت خلف الصحفيين أطلقت النار على الجيش، لذلك لم يعرف مصدر النيران التي أصابت أبو عاقلة، طالما لم يتم إجراء اختبار. 

واستشهدت الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة في فلسطين، صباح الأربعاء الماضي 11 مايو 2022 خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.


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