عاجل

  • حارس مستوطنة "يتسهار" يختطف طالباً من أمام مدرسته في قرية عوريف جنوب نابلس

  • اعتقال الشاب أحمد توفيق سعيد جبارين من مدينة أم الفحم خلال قمع مظاهرة طلابية لإحياء ذكرى النكبة

مباشر | الفلسطينون في الداخل والشتات يحيون الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة

شؤون فلسطينية

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس) جاسر البرغوثي إن "ذكرى النكبة تأتي بالتزامن مع ذكرى معركة سيف القدس الباسلة؛ لتؤكد أن مرحلة غطرسة الاحتلال قد انتهت إلى غير رجعة".

وأكد البرغوثي على أن "شعبنا مازال محافظًا على هويته الوطنية، ورافعًا لواء الصمود والتحدي، ومتمسكًا بخيار المقاومة، ومصرًا على غايته العظمى وهي تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، مترقبًا نصره الكبير".

وأشار البرغوثي إلى أن "شعبنا يؤسس كل يوم نقطة جديدة من نقاط قوته في مختلف ساحات تواجده، وصولًا للحظة تجريف هذا الكيان الظالم، وإعادة اللاجئين إلى ديارهم المسلوبة".

وأضاف البرغوثي: "الكيان المجرم بدأ رحلة الانحدار والهزيمة والتفكك، كاشفًا كل يوم عن نقطة جديدة من نقاط خوفه وإرباكه وفشله، ليقف مرعوبًا من المستقبل القريب، مراقبًا تصاعد الفعل الفلسطيني المقاوم في القدس والضفة والداخل وقطاع غزة والشتات، منتظرًا هزيمته المؤكدة".

وطالب "بتشكيل جبهة وطنية موحدة تعمل على فرض واقع سياسي جديد، يُرسّخ المقاومة خيارًا وحيدًا، يتوحد كل الفلسطينيين من خلفه، وتتفاعل كل طاقاتهم من خلاله، وصولًا للتحرير".

ويوافق اليوم، الذكرى الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني، في 15/5 عام 1948، الشاهدة على إجرام الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته الصهيونية، بتهجير شعب بأكمله من أرضه وممتلكاته.

وأكدت حركة حماس في بيان لها في ذكرى النكبة على أن المقاومة الشاملة، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، هي سبيلنا وخيارنا في مواجهة الاحتلال وكبح جماح إرهابه، وردّ عدوانه، وصولاً لانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة.

وقالت: "لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبرٍ من أرضنا التاريخية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، الذي كان وسيبقى إسلامياً خالصاً، وسيظلّ شعبنا متمسكاً بمدينة القدس عاصمة أبدية لفلسطين من بحرها إلى نهرها، وسيُفشل كلّ مخططات الاحتلال".

وأضافت: "إنَّ واجب الوقت في ظل التحديات والمخاطر التي تعصف بقضيتنا الوطنية، هو التداعي إلى تشكيل جبهة وطنية، تجمع كلّ مكوّنات شعبنا، وفق استراتيجية نضالية مقاوِمة حتى إنجاز تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير".

وشددت على أن "جرائم الاحتلال الصهيوني في التهجير القسري، والقتل، والفصل العنصري، منذ العام 1948 وإلى يومنا هذا، لن تسقط بالتقادم، وستبقى محفورة في ذاكرة شعبنا الحيّة، التي لن تغفر ولن تنسى، وستزيدها قوّة وإصراراً على المضي قدماً في التمسّك بحقوقها حتّى انتزاعها، وبحقّ عودة اللاجئين إلى ديارهم وبيوتهم التي هجّروا منها عنوة".

وجددت عدها بأن "تحرير الأسرى من سجون الاحتلال سيبقى على رأس أولوياتنا، وكما كانت الحركة على عهد الوفاء لهم في صفقة وفاء الأحرار، فإنَّ ذلك العهد سيتجدّد في وفاء قادم، يتنسّم خلاله أسرانا وأسيراتنا الحرية على أرض الوطن قريباً بإذن الله".

ودعت جماهير شعبنا في أماكن وجوده كافة، إلى "مواصلة صمودهم وثباتهم ومواجهتهم الاحتلال ومخططاته، بالوسائل كافة، كما ودعت جماهير أمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى تعزيز تضامنهم، وحشد التأييد لصمود شعبنا ونضاله المشروع".

وقالت: "نعاهد شعبنا وأمَّتنا على المُضي في طريق المقاومة حتّى تحرير الأرض والمسرى والأسرى، وزوال الاحتلال".

أخبار ذات صلة

(هآرتس) تكشف شهادة الجندي المتهم بقنص شيرين أبو عاقلة

(هآرتس) تكشف شهادة الجندي المتهم بقنص شيرين أبو عاقلة

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

في ذكرى النكبة.. &#34;الجهاد الإسلامي&#34;: ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

في ذكرى النكبة.. "الجهاد الإسلامي": ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

حماس تعلّق على استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي

حماس تعلّق على استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي

متحدث عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية خانيونس

متحدث عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية خانيونس

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

"العربية الفلسطينية": شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال

في ذكرى النكبة.. &#34;الجهاد الإسلامي&#34;: ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

في ذكرى النكبة.. "الجهاد الإسلامي": ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

"العربية الفلسطينية": شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

&#34;الشعبيّة&#34;: الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني

"الشعبيّة": الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني

الخليل: وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير

الخليل: وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير

منوعات

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

عربي

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في لبنان

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في لبنان

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد