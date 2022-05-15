حماس تعلّق على استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الأسير المحرَّر داوود الزبيدي، الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أصيب بها برصاص العدو الإسرائيلي، بعد اشتباك مع جنوده الجمعة الماضية عند اقتحامه مخيم جنين.





وقالت الحركة، في بيانٍ لها، إنَّ "جرائم الاحتلال في استهداف شعبنا وشبابه المقاومين، بالملاحقة والاعتقال والاغتيال، لن تزيدهم إلاّ صموداً وإصراراً على المضي قدماً في طريق المقاومة الشاملة، دفاعاً عن حقوقهم المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات.





ووجّّهت (حماس)، "تحيَّة الفخر والاعتزاز ببطولة أهلنا وشبابنا في جنين الصمود، وفي عموم الضفة الغربية المحتلة، الذين يقدّمون نماذج مشرّفة من الإقدام والاستبسال، والتصدّي لتصعيد الاحتلال وجرائمه، ونشيد بتلاحمهم صفاً واحداً في مواجهة اعتداءات الاحتلال واقتحاماته، وندعوهم إلى مواصلة الاشتباك مع العدو بكل الوسائل وفي كل الساحات حتّى دحره عن أرضنا وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة".

رام الله - دنيا الوطن