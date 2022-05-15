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شؤون فلسطينية

متحدث عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية خانيونس

متحدث عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية خانيونس
لقطات من عملية خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
كشف العميد احتياط رونين مانليس الذي شغل منصب المتحدث باسم جيش الاحتلال سابقاً، تفاصيل جديدة حول العملية الخاصة في خانيونس عام 2018.

وقال مانليس في تصريح له اليوم الأحد: "القوة الخاصة اصطدمت بدورية راجلة لـ(حماس)، نزل المقدم محمود خير الدين من السيارة للحديث مع القوة وتم استجوابه من خلال توجيه أسئلة صعبة له تتعلق بأسباب تواجده في هذا المكان".

وأضاف: "حينها أدرك أحد أعضاء الوحدة الذي كان يجلس داخل السيارة أن الأسئلة الموجهة لمحمود بدأت تأخذ منحى خطير، وأنهم على وشك الانكشاف في حال تقرر أخذهم لأقرب مركز شرطة، فقام بإطلاق النار على رجال (حماس) وللأسف قتل خلال الحادثة (خلال الاشتباكات) المقدم محمود خير الدين". 

وفي وقت سابق من اليوم، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن هوية الضابط الذي قُتل خلال العملية العسكرية السرية التي نُفذت في قطاع غزة، عام 2018. 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "سُمح بنشر اسم الضابط في الجيش وهو المقدم محمود خير الدين (41 عاماً)، حيث عمل قائداً في وحدة العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وقُتل خلال نشاط عملياتي سري في قطاع غزة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018".

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