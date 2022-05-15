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شؤون فلسطينية

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف
الشيخ عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
عبر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك عن رفض المقدسيين لأي شروط قد يضعها الاحتلال على تشييع الشهيد وليد الشريف، الذي ارتقى يوم أمس متأثراً بإصابته خلال مواجهات في باحات المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

وخلال زيارته لعائلة الشهيد الشريف في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، أكد صبري أن وليد الشريف هو شهيد فلسطين والأقصى وشهيد المسلمين جميعاً.

وقال إن الأصل أن يشيع الشهيد كما يستحق من أهله وشعبه ولا يجوز إهانته وفرض شروط عليه.

وأضاف صبري، أن الشهداء يرتقون ولا يسقطون لأن روحه تصعد إلى السماء وتستقبلها الملائكة كالعريس.

ودعا خطيب الأقصى إلى الثبات في بيت المقدس، والقيام بواجبنا بالدفاع عن مقدساتنا وبيوتنا.

وشدد على عدم جواز التراجع حتى زوال الاحتلال رغم ما يمارسه من بطش وحقد، مشيراً إلى أن ما قام به الاحتلال يدل على خساسته وتخطبه.

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