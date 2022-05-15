"العربية الفلسطينية": شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن المشهد المهيب الذي رافق استشهاد وتشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة استطاع أن يوحد شعبنا بكل مشاربه السياسية والعقدية.وأضافت الجبهة: "كما وأعاد الاعتبار للروح الوطنية التي تتوحد فيها كل الطاقات والإمكانات الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، هذا المشهد الوحيد القادر على تصويب صورة شعبنا التي تشوهت بفعل الانقسام عبر السنوات الماضية وإعادة نضال شعبنا إلى صدارة المشهد العالمي".وشددت أنه لم يعد مقبولا ولا مبررا تحت أي ظرف من الظروف استمرار هذا الانقسام الكارثي في ظل كل مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية وفي ظل ما يعانيه شعبنا من معاناة وظروف مأساوية وإنهاك حقيقي لواقعه أحالت حياته إلى جحيم لا يطاق وباتت تقضي على أي أمل له بالمستقبل.وقالت الجبهة: إن "شعبنا الفلسطيني يزداد اصرارًا على مواصلة نضاله العادل من أجل اجبار هذا العدو الغاشم والمجتمع الدولي على تصحيح الخطيئة التي ارتكبت بحق شعبنا قبل 74 عاما عندما أقدمت العصابات الإسرائيلية وبحماية ورعاية ودعم بريطانيا العظمى راعية الاستعمار في ذلك الوقت فأباحت التشريد الواسع لشعبنا واحتلال ارضه والسيطرة عليها واقامة كيان دخيل على شعبنا".