عاجل

  • حارس مستوطنة "يتسهار" يختطف طالباً من أمام مدرسته في قرية عوريف جنوب نابلس

  • اعتقال الشاب أحمد توفيق سعيد جبارين من مدينة أم الفحم خلال قمع مظاهرة طلابية لإحياء ذكرى النكبة

مباشر | الفلسطينون في الداخل والشتات يحيون الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة

شؤون فلسطينية

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، اليوم السبت، أن معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية قبل عام، أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى المبارك.

وقال بكيرات إن "الاحتلال لن يستطيع فرض وقائع جديدة، ومعركة سيف القدس أفشلت الكثير من مخططاته لتهويد الأقصى".

وأضاف أن الاحتلال يحاول منذ زمن أن يحسم القدس لصالحه، ولكنه فشل فلا وجود له فيها.

ونوه إلى أنه يضع الخطط من أجل توفير الأجواء اللازمة ليغير في القدس، مضيفا أن الصراع الآن لمن ستبقى المدينة.

واعتبر بكيرات ما يجري من اقتحامات يأتي ضمن مخططات الاحتلال لخلق صورة جديدة وتحريض الجمهور الصهيوني لتغيير الواقع في الأقصى.

وجددت جماعات الهيكل "المزعوم" دعوتها إلى تنفيذ اقتحام مركزي وواسع للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد، فيما يسمى "عيد الفصح العبري الثاني".

ونشرت الجماعات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي دعوة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.

 ورفع الاحتلال مساء اليوم من حالة التأهب وعزز من انتشار قواته في مدينة القدس استعدادا لأية مواجهات قد تندلع غدًا الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 74 التي تتزامن مع "عيد الفصح العبري الثاني".

وقال القيادي في حركة (حماس) رأفت ناصيف، إن الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى هي دعوات لمزيد من الجرائم والإرهاب بحق شعبنا ومقدساتها الأمر الذي لن يسمح به شعبنا ومقاومته.

وشدد على أنه سيكون له تداعياته على المنطقة برمتها لأن المس بالأقصى إنما هو مس بمشاعر كل المسلمين وكل الأحرار.

وفي وقت سابق، دعا ناشطون ومقدسيون إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، وإفشال مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.

ونجح المرابطون في الأقصى طيلة شهر رمضان، في إحباط مخططات استيطانية لتدنيس الأقصى وتنفيذ طقوس تهويدية منها ذبح القرابين ورفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي.

وساهم تصدي المرابطين في الأقصى، لتغيير مسار اقتحامات المستوطنين وتسريعها، رغم الحماية الكبيرة من قوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

(هآرتس) تكشف شهادة الجندي المتهم بقنص شيرين أبو عاقلة

(هآرتس) تكشف شهادة الجندي المتهم بقنص شيرين أبو عاقلة

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال

في ذكرى النكبة.. &#34;الجهاد الإسلامي&#34;: ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

في ذكرى النكبة.. "الجهاد الإسلامي": ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

حماس تعلّق على استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي

حماس تعلّق على استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي

متحدث عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية خانيونس

متحدث عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية خانيونس

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

"العربية الفلسطينية": شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

عياش بذكرى النكبة: لا يسقط حق ورائه مطالب مهما بلغ جبروت وبطش الاحتلال

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال

البرغوثي: ذكرى النكبة مع سيف القدس يبعث الأمل بقرب زوال الاحتلال

في ذكرى النكبة.. &#34;الجهاد الإسلامي&#34;: ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

في ذكرى النكبة.. "الجهاد الإسلامي": ماضون في طريقنا لتحرير فلسطين ولن توقفنا المؤامرات

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

"العربية الفلسطينية": شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

&#34;الشعبيّة&#34;: الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني

"الشعبيّة": الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني

الخليل: وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير

الخليل: وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير

منوعات

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد: مشهورة تعرض الزواج على أدهم نابلسي على الهواء مباشرة

شاهد: مشهورة تعرض الزواج على أدهم نابلسي على الهواء مباشرة

عربي

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في لبنان

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في لبنان

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد