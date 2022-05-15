عاجل

  • جيش الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد داوود الزبيدي

مباشر | أبناء شعبنا في الوطن والشتات يحيون الذكرى الـ74 للنكبة

شؤون فلسطينية

"الشعبيّة": الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني

"الشعبيّة": الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني
الجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، على ضرورة حفظ الرواية التاريخية الفلسطينية والمَظلَّمة التي تعرض لها شعبنا على مدى أكثر من قرن من الزمان، ومواجهة المحاولات المستمرة لتزييف التاريخ وتهويد الأرض والتنكر للحقوق ووصم نضال شعبنا بالإرهاب، بالتمسك بحقوقنا التاريخية في أرض فلسطين كاملة، وبحق اللاجئين في العودة إليها.

وقالت الجبهة في بيان بذكرى النكبة: إنه "رغم مكابدة شعبنا لمآسي كبيرة طوال فترة الاحتلال والتي ما تزال منتصبة أمامه، إلا أنه لم ينخدع باتفاقات التسوية وأوهام السلام ووعود المطبعين، ورفد رفضه لكل ما سبق، باستمرار مقاومة أبنائه جيلًا وراء جيل؛ متوسلين في ذلك أدواتها كافة، وهذا ما يؤكد أن وعي شعبنا لطبيعة الصراع وجوهره".

وتابعت: "فشل رهان العدو ومن يدور في فلكه على ضرب وحدة شعبنا؛ فرغم حالة الانقسام ونتائجه الكارثية، إلا أن شعبنا عمّدَ وحدته الوطنية الميدانية بالاشتباك المستمر مع العدو".

وأردفت الشعبية: "عمل العدو منذ بداية مشروعه على أرض فلسطين العربية على فك عرى العلاقة بين فلسطين وعمقها العربي، وهذا ما تجسد فعليًا من قبل الأنظمة الرسمية العربية، بخذلانها للقضية الفلسطينية في المعارك التي خاضها الشعب الفلسطيني على امتداد تاريخ الصراع، وصولًا لتوقيعها اتفاقات التسوية والتطبيع معه، وهذا بدوره ما يؤكد على أن القضية الفلسطينية بالأساس هي قضية عربية".

وأكملت: "ضمت الثورة الفلسطينية وعلى مدار تجربتها المعاصرة؛ مناضلون التحقوا في صفوفها من مختلف أصقاع الأرض؛ منهم من قضى شهيدًا أو أسيرًا أو طريدًا، مما أكد ويؤكد على الطابع الأممي التحرري الإنساني للقضية الفلسطينية، وهذا ما يعني بالضرورة تكثيف العمل لمد جسور العلاقة والتواصل مع القوى والأحزاب العالمية التقدمية وحركات المقاطعة للعدو والداعمة لشعبنا الفلسطيني والمتضامنة مع نضاله الوطني وحقه في الحرية والعودة الاستقلال وتقرير المصير".

أخبار ذات صلة

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

صبري: نرفض أي شروط من الاحتلال لتشييع شهيد الأقصى وليد الشريف

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

"العربية الفلسطينية": شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

خالدة جرار: شعبنا لايزال صامداً ومقاوماً بعد 74 عاماً من النكبة والتهجير

خالدة جرار: شعبنا لايزال صامداً ومقاوماً بعد 74 عاماً من النكبة والتهجير

بلدية بني سهيلا تعلن إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدانٍ جديدٍ

بلدية بني سهيلا تعلن إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدانٍ جديدٍ

استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال في جنين

القاضي بعودة اللاجئين.. &#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب بتنفيذ القرار الأممي (194)

القاضي بعودة اللاجئين.. "المنظمات الأهلية" تطالب بتنفيذ القرار الأممي (194)

المكتبة الوطنية الفلسطينية تصدر تقريراً في ذكرى النكبة الـ74

المكتبة الوطنية الفلسطينية تصدر تقريراً في ذكرى النكبة الـ74

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

"العربية الفلسطينية": شعبنا الفلسطيني مستمر في النضال متمسكٌ بحق العودة

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

بكيرات: سيف القدس أفشلت مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

&#34;الشعبيّة&#34;: الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني

"الشعبيّة": الاحتلال فشل بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني

خالدة جرار: شعبنا لايزال صامداً ومقاوماً بعد 74 عاماً من النكبة والتهجير

خالدة جرار: شعبنا لايزال صامداً ومقاوماً بعد 74 عاماً من النكبة والتهجير

القاضي بعودة اللاجئين.. &#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب بتنفيذ القرار الأممي (194)

القاضي بعودة اللاجئين.. "المنظمات الأهلية" تطالب بتنفيذ القرار الأممي (194)

المكتبة الوطنية الفلسطينية تصدر تقريراً في ذكرى النكبة الـ74

المكتبة الوطنية الفلسطينية تصدر تقريراً في ذكرى النكبة الـ74

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: لا تراجع عن حق العودة وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية

"المقاومة الشعبية": لا تراجع عن حق العودة وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية

فرهود: بالوحدة الوطنية نتصدى لفصول النكبة المستمرة

فرهود: بالوحدة الوطنية نتصدى لفصول النكبة المستمرة

منوعات

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

أنغام تتعرض لوعكة صحية قوية وترقد على سرير المستشفى

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

الفنانة يسرا تنشر آخر صورة جمعتها بالشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد: مشهورة تعرض الزواج على أدهم نابلسي على الهواء مباشرة

شاهد: مشهورة تعرض الزواج على أدهم نابلسي على الهواء مباشرة

شاهد: ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها بأصغر قالب كيك

شاهد: ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها بأصغر قالب كيك

طريقة مروعة..الكشف عن تفاصيل انتحار المغنية الأمريكية الشهيرة ناعومي جود

طريقة مروعة..الكشف عن تفاصيل انتحار المغنية الأمريكية الشهيرة ناعومي جود

عربي

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس

شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد

الصومال: الشرطة تفرض حظراً للتجول في مقديشو قبيل انتخابات الغد

السعودية.. تنفيذ حكم القتل &#34;تعزيرا&#34; بحق مواطن يمني لتخابره مع الحوثيين

السعودية.. تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بحق مواطن يمني لتخابره مع الحوثيين