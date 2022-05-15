خالدة جرار: شعبنا لايزال صامداً ومقاوماً بعد 74 عاماً من النكبة والتهجير



ويوافق اليوم، الذكرى الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني، في 15/5 عام 1948، الشاهدة على إجرام الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته، بتهجير شعب بأكمله من أرضه وممتلكاته.



رام الله - دنيا الوطنأكدت النائب في المجلس التشريعي المُنحل خالدة جرار، اليوم الأحد، أن شعبنا الفلسطيني لا يزال صامدًا يقاوم الاحتلال بعد 74 عامًا من النكبة والتهجير.وقالت جرار: إن "الشباب الفلسطيني أوفياء للتضحيات وهم ماضون للأمام رغم كل محاولات تغييبهم، وما يزالون متمسكين بهويتهم وبحق العودة".واعتبرت أن "معركة سيف القدس أحدثت ذهولًا لدى العدو حينما رأى تلاحم شعبنا في كل أماكن وجوده".وأضافت جرار: "ظروف المرحلة مواتية لإيجاد تغيير في المعادلة التي يحاول فرضها الاحتلال وأعوانه".