بلدية بني سهيلا تعلن إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدانٍ جديدٍ

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

أكد مدير الدائرة الفنية في بلدية بني سهيلا، في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، محمد البريم، عزم بلديته إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدان جديد في شارع القدس، وذلك تقديراً لعملها في الصحافة.وقال البريم في لقاء خاص مع "دنيا الوطن":" إنه سيتم الإعلان وبشكل رسمي من خلال حفل كبير الأسبوع المقبل لوضع حجر الأساس من قبل وكيل الوزارة"، مشيراً إلى أن مدخل منطقة الزنة التي اجتاحها الاحتلال في حرب عام 2014 سيحظى بهذا الشرف.وأضاف: "المعلم يوحي بأن كلمة الحقيقة لن تموت وسيحتوي على بزة الصحافة والكاميرا وسيتم ذلك من خلال الإعلان عن مسابقة معمارية من يجتازها يقوم بهذا العمل".وبين أن الميدان لن يحتوي على أي نصب تذكاري، ولكنه سيكون معلماً مهماً يفي ببعض من حقوق الصحفية شيرين أبو عاقلة.وأشار البريم إلى أنه تم اختيار منطقة الزنة، وذلك لأنها تم تدميرها، بشكل كبير خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة عام 2014، "فهي تتشابه بالأحداث مع مخيم جنين وما شهده من دمار وتخريب كذلك التشابه في طريقة الاقتحام وهدم البيوت".