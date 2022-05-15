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القاضي بعودة اللاجئين.. "المنظمات الأهلية" تطالب بتنفيذ القرار الأممي (194)

القاضي بعودة اللاجئين.. "المنظمات الأهلية" تطالب بتنفيذ القرار الأممي (194)
لاجئ فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالبت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الأحد، بتنفيذ القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى قراهم ومدنهم وديارهم التي شردوا منها قبل 74 عاما، وهو حق أساس لا يسقط بالتقادم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء التهجير القسري الذي تعرضوا له.

وحملت الشبكة، الأمم المتحدة لمسؤليتها في ضمان استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ووقف استهدافها، ومحاولات تقليص وانهاء دورها ضمن مساعي شطب حق العودة، ومشاريع التوطين التي يجري الترويج لها.

وطالبت، الأمم المتحدة ومؤسساتها بإتخاذ الخطوات والتدابير الفورية لمحاسبة ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، وانفاذ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وتفعيل الاليات القانونية التي تضمن عدم افلات المجرمين من العقاب، واعتبارها "دولة" تمارس إرهاب الدولة المنظم ينبغي رفع الغطاء السياسي والقانوني عنها وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها.

ودعت الشبكة، لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة تقرير مصيره وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.

كما وطالبت بضرورة العمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 67 وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطيين تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني بالرغم من اختلاف ساحات تواجده وخصوصية كل ساحة من تلك الساحات.

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