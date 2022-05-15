طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة الأخيرة الخاصة بالنقل والمواصلات





وقالت لجنة المتابعة: إنها "قررت إعادة تفعيل حملة التخفيض بدءاَ من 17 أيار/ مايو 2022 وحتى 30 حزيران/ يونيو".





وأضافت: "الموافقة على منح خصم بنسبة 50 % على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة على وسائط الإبحار (القوارب والحسكات) حتى 31 تشرين أول/ أكتوبر".





وأردفت لجنة المتابعة: "إقرار خصم بنسبة 50 % من ضريبة القيمة المضافة لكافة محركات وسائط الإبحار حتى تاريخ 31 من أكتوبر المقبل".





كما ووافقت على مشروع ترميم وتطوير مبنى ترخيص محافظة شمال غزة.





وأفادت لجنة المتابعة، بأنها تمت المصادقة على تعديل فترة الحد الأقصى لسريان رخصة القيادة لتصبح 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأحد، عن إعادة تفعيل حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات.