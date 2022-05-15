رضوان: حق العودة مقدس والمقاومة هي الطرق الأمثل لتحرير فلسطين

حق العودة مقدس وهو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا بالاجراءات الاحتلالية".





وأضاف رضوان، خلال تصريح صحفي، في الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين، إنّ " المقاومة هي الطريق الأمثل والأقصر لتحرير فلسطين كل فلسطين".



ووجّه التحية "لجماهير الشعب الفلسطيني المرابطين في المسجد الأقصى المدافعين عن كرامة الأمة وإلى أبناء شعبنا في الداخل والخارج المتمسكين بالثوابت الوطنية وعلى رأسها القدس العاصمة الأبدية لفلسطين".



وشدد رضوان على أن "حق العودة مقدس وهو حق فردي وجماعي لايسقط بالتقادم ولا بالاجراءات الاحتلالية".



وحمّل القيادي في (حماس)، "الحكومة البريطانية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن الجريمة التي أحلت بالشعب الفلسطيني وتسببت في معاناته وويلاته من جراء وعد بلفور حيث أعطى من لايملك لمن لايستحقون وليس له الحق على أرض فلسطين".



وأكمل "على بريطانيا أن تقوم بتصحيح خطيئتها بالعمل على رحيل الاحتلال عن أرض فلسطين".



كما ودعا رضوان، إلى "تشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والتحديات التي تواجه شعبنا والقضية الفلسطينية".



وطمأن خلال التصريح،"الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات إلى أن حق العودة بعد معركة سيف القدس التي تتزامن ذكراها مع ذكرى النكبة الرابعة والسبعين هو أقرب من أي مرحلة مضت وأن الاحتلال إلى زوال كما أن التطبيع إلى زوال".



ووجّه رضوان، رسالة إلى "الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والثمانية وأربعين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه دفاعا عنه وافشال كل مخططات الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للعبادة كما ندعو أمتنا إلى دعم صمود وثبات شعبنا الفلسطيني".



وطالب خلال التصريح، "الأنظمة التي طبعت مع الاحتلال إلى العودة عن هذه الجريمة النكراء لأن التطبيع طعنة غادرة لشعبنا ويجرئ الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأمتنا".





وختم رضوان القول، إنّ "ما حصل من قتل واعدام متعمد مع سبق الاصرار والترصد للصحفية البطلة شيرين أبو عاقلة والاعتداء على موكب تشييع جنازتها وجرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته يدلل على أن الاحتلال يشكل خطرا على شعبنا أمتنا والانسانية قاطبة".











رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل رضوان، اليوم الأحد، إنّ "