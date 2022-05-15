روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا بعد إعلان رغبتها الإنضمام إلى حلف الناتو

مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية، أمس السبت، عن وقف



ووفق موقع قناة (الميادين)، فقد أعلنت شركة "راو نورديك" الروسية التي توصل الكهرباء إلى فنلندا، أنّها "ستوقف تزويد الكهرباء في منتصف الليل"، مشيرةً إلى "تأخير في المدفوعات"، في الوقت الذي تستعد فيه فنلندا لتقديم ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسي.



وأعلن تيمو كوكونين، مسؤول العمليات في شركة "فينغريد" المشغلة لشبكة الكهرباء الفنلندية أنّ "الصادرات الروسية إلى فنلندا عند الصفر حالياً، وهذا قائم منذ منتصف الليل (21,00 ت غ) مثلما أُعلن سابقاً".



وكانت إمدادات الكهرباء مستقرة في فنلندا بفضل إمدادات من السويد، بحسب ما تظهر خارطة "فينغريد" التي أعلنت أنّ بإمكانها الاستغناء "من دون صعوبة" عن الكهرباء الروسية.



في حين، ما زالت فنلندا تستورد حتى الآن حوالى 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا المجاورة.



وبررت "راو نورديك"، فرع شركة "إنتراو" الروسية في هلسنكي، يوم الجمعة الماضي، قرار قطع الكهرباء عن فنلندا بأنّها "لم تتلق أي مدفوعات منذ 6 أيار/مايو الجاري".



ولم توضح الشركة ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي، بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.



وكانت شركة "RAO NORDIC OY"، قد اعلنت تعليق إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا.



وجاء الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي، بعد أن أعلنت الأخيرة رغبتها في الانضمام "من دون إبطاء" إلى حلف الناتو.



ومن المتوقع أن تعلن فنلندا ترشيحها إلى الناتو، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي يعقده الرئيس ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين.





رام الله - دنيا الوطنصرّحإمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا،عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية.