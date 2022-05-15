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شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية": لا تراجع عن حق العودة وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية

"المقاومة الشعبية": لا تراجع عن حق العودة وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية
النكبة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الأحد: إن "استمرار تنكر العالم الظالم، لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، يحتم على شعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته وأطيافه، المضي قدماً في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني حتى تحقيق التطلعات السامية لشعبنا بالحرية والعودة والاستقلال".

وأضافت في تصريح لها بذكرى النكبة: "لقد سعى العدو وأعوانه، على مدى 74 عاماً، لطمس الحقيقة الدامغة بحق شعبنا الأصيل في أرضه ومقدساته، إلا أن شعبنا وبيقظته أكد على تشبثه وتمسكه بأرضه عبر التضحيات الجسام التي قدمها والبطولات التي خاضها في سبيل استعادة حقه".

وأوضحت الحركة، أنه بعد 74 عاما من نكبة فلسطين، وتشرد شعبنا في المنافي والشتات، لنؤكد على أن حقنا لا يسقط بالتقادم، وأن الأجيال المتعاقبة لم تنسى فلسطين ولازال اللاجئون على ذاك العهد الذي قطعه شعبنا على نفسه أن العودة قادمة لا محالة بإذن الله.

وشددت على أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ووكالة الغوث وجامعة الدول العربية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى على العمل لإعادة الحق إلى أصحابه وضمان الحقوق الفلسطينية المهددة بالضياع، ومحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

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