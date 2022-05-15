شاهد: اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل علام ليبية، اليوم الأحد، أن اشتباكات جرت بين مجموعات مسلحة في جنزور غرب العاصمة طرابلس.ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن القتال احتدام بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع وأخرى للداخلية بمنطقة جنزور.في حين، تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقاطع فيديو وثقت المواجهات المسلحة بين الطرفين، فيما أشار بعضهم إلى أنه تم استعمال الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات.وقال أحد المغردين إن "الاشتباكات مستمرة في منطقة صياد كوبري 17، وأن نداءات استغاثة لازالت تصل من العائلات العالقة في المواجهة المسلحة".