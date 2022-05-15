بايدن يدعو لمحاربة الإرهاب الداخلي والعنصرية عقب إطلاق النار في ولاية نيويورك





وبحسب ما نقل موقع (آر تي عربي) جاء ذلك في بيان البيت الأبيضحيث أشار بايدن بأنه لم يتم بعد جمع مزيد من المعلومات حول دوافع مطلق النار.





وقال بايدن:" إن أي عمل إرهابي محلي، بما في ذلك تلك التي تُرتكب باسم الأديولوجية القومية البيضاء البغيضة، هو ضد كل ما ندافع عنه في أمريكا.. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الإرهاب المحلي الذي يغذي الكراهية".



ووقع أمس هجوم مسلح في متجر بقالة بمنطقة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية، قتل فيه 10 أشخاص وأصيب ثلاثة، من قبل شاب يبلغ من العمر 18 عاما، سلم نقسه لاحقا للشرطة.



وفقا لبيانات أولية، أطلق شاب أبيض النار في الغالب على السود. وتعتقد السلطات أن هذه جريمة ارتكبت على أساس التعصب العنصري.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ضوء حادث إطلاق النار في بوفالو بنيويورك يوم السبت، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، على ضرورة مكافحة الإرهاب الداخلي والعنصرية في البلاد.