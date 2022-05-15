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عربي

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد

شاهد.. الأردن نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشب حريق كبير، ليل أمس، في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس، في لواء بني كنانه بمحافظة إربد في شمال الأردن.

وبحسب ما نقل موقع (آر تي عربي) فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن كوادر الدفاع المدني الأردني تحاول إخماد الحريق، الذي أتى على 1500 دونم من الأراضي الحرجية التابعة للمحمية، التي تقع اقصى شمال المملكة، حيث أن التضاريس الوعرة وسرعة الرياح تشكل عائقا كبيرا.

وتشمل محمية غابات اليرموك عدة مناطق في اللواء، منها ملكا، أم قيس، سحم، المنصورة.


 



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