النضال الشعبي تدعو للحفاظ على (أونروا) ورفض محاولات تصفيته

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأن تمسك شعبنا الفلسطيني بحق العودة حقاً ثابتاً لا يسقط بالتقادم، وحقاً من حقوقه الأساسية قضى من أجلها كافة الشهداء، وثابتاً من ثوابتنا الوطنية التي لا رجعة عنها، حيث شكلت قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة على مدار الـ 74 عاماً الماضية رمزية لشعب لا يساوم على حقوقه الوطنية، وأساساً وجوهراً للقضية الفلسطينية.وأشارت الجبهة إلى أن الذاكرة الفلسطينية مازالت تستعيد فصول النكبة منذ عام 1948 بما قامت به الحركة الصهيونية وعصاباتها الفاشية بارتكاب المجازر الجماعية، واقتلاع وطرد وتشريد شعبٍ بأكمله من أرضه ووطنه، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث، والتي مازال شعبنا يعيش آثارها الكارثية البشعة ويتجرع مرارتها حتى يومنا هذا داخل الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، بعيداً عن أرض وطننا فلسطين.وقالت: "تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار مخططاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولاته تقويض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية التي انتقلت من دور الوسيط المنحاز إلى دور الشريك، عبر مسلسل من الإجراءات والممارسات العدوانية والحصار المالي والخنق الاقتصادي، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".