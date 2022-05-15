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صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في لبنان

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
فتحت مراكزالاقتراع في لبنان للانتخابات النيابية، صباح اليوم، أبوابها، في جميع المحافظات.

واتخذ عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي اجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية. (وفق موقع روسيا اليوم)

واشتكت بعض الدوائر الانتخابية من نقص في أوراق الانتخاب.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية اليوم، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

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