لتوفير أجواء السكينة العامة.. "الداخلية" تشرع بتطبيق خطة لموسم الصيف 2022





ولفت إلى أن إدارة الشرطة البحرية ستتابع الخط الساحلي، إلى جانب متابعة الصيادين داخل البحر والصيادين الهواة، وتنظيم عمل المراكب السياحية، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة فيها.



وأضاف أن أطقماً مختصة من الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية سيتم توزيعها على عدد من النقاط على الشريط الساحلي؛ للمساندة في حال حدوث طارئ، لافتاً إلى التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني والبلديات في عمل المنقذين البحريين الذين سيتم انتشارهم على امتداد شاطئ البحر.



وتابع: "تتابع العمليات المركزية الإشراف على تنفيذ خطة الانتشار والسيطرة، ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة والإدارات المشاركة في الخطة".



ونوه إلى أن المباحث العامة بالشرطة تتابع المنتجعات السياحية العامة والخاصة، والشاليهات، والأماكن الترفيهية، وتتفقد التزامها بإجراءات السلامة الشخصية.