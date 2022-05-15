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شؤون فلسطينية

اعتقالات في الضفة ومواجهات مع الاحتلال في القدس

اعتقالات في الضفة ومواجهات مع الاحتلال في القدس
اعتقالات
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في عدد من أحياء القدس المحتلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الله عبيدو والمحرر نديم إبراهيم صبارنة والمحرر عيسى علي عوض والمحرر محمد علي عوض والمحرر أنور يوسف عوض من الخليل.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين إبراهيم غوانمة من مخيم الجلزون، ومحمد عبد العزيز زيد من رام الله.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عايد مسعود، أثناء مروره عن حاجز برطعة.

أما في مخيم قلنديا شمال القدس اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل المقدسي سند البدوي بعد اقتحام منزله.

وفي سلفيت فأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، قرية حارس غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان والعيساوية وشعفاط والصوانة.

وذكرت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بعد اعتداء مستوطنين على مركبات المقدسيين بالحجارة في حي باب المغاربة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما احترقت بعض ممتلكات المواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال حي عين اللوزة ببلدة سلوان.

وفي العيساوية اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان على مدخل البلدة.

أما في حي الصوانة فهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين، بينما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز مخيم شعفاط شمالي شرق القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين ردوا بإطلاق المفرقعات النارية على حاجز شعفاط.

وتسببت قنابل الغاز بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، إلى جانب إغلاق المحال التجارية أبوابها بسبب المواجهات.

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